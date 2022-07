WTCR, Tiago Monteiro: “É muito frustrante estar perto da Q2 e não o conseguir” | AutoSport

Tiago Monteiro ficou perto de passar à segunda fase da sessão de qualificação da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) no Circuito Internacional de Vila Real, não conseguindo disputar a pole position para a corrida 2.

O piloto luso foi o 13º mais rápido na sessão de qualificação WTCR, a apenas quatro centésimas de um lugar na Q2 que lhe iria permitir lutar por uma melhor posição na grelha e lhe daria outras hipóteses de ser bem sucedido nas corridas. Mas assim, as hipóteses de Monteiro ficam condicionadas: “É muito frustrante estar perto da Q2 e não o conseguir, sobretudo nesta pista com este público fantástico. Demos o nosso melhor, mas quando as coisas não estão totalmente bem, e estamos numa pista tão exigente, tudo fica mais complicado. Mas é o que é”, começou por dizer o piloto da Engstler Honda Type R Liqui Moly Racing Team.

Hoje, Monteiro vai enfrentar duas corridas que serão muito exigentes, onde contará com um apoio único: “Vou procurar dar um bom espetáculo e ao mesmo tempo lutar pelo melhor lugar possível. Vamos ver o que conseguimos”, concluiu o piloto.

As duas corridas realizam-se às 13h10h e às 17h15.