WTCR, Tiago Monteiro: “É desolador” | AutoSport

Os resultados das duas corridas do FIA WTCR realizadas no Circuito Espanhol de Motorland em Arágon foram particularmente difíceis para Tiago Monteiro. Nada que o piloto português já não esperasse depois das dificuldades que têm encontrado em conseguir o melhor equilíbrio para o Honda Civic Type R TCR com o peso extra que estão obrigados.

Resultados que estão muito longe dos objetivos idealizados por Tiago Monteiro no início da época desportiva: “Se me dissessem que ia estar nesta posição, não acreditaria. Mas a realidade é que não temos conseguido fazer frente a uma série de adversidades. A partir do momento em que o andamento está muito aquém dos outros adversários, ficamos condicionados desde cedo. É desolador”, começou por explicar o piloto português.

Hoje, a sair da cauda do pelotão e mesmo depois de todo o trabalho realizado durante a noite por toda a equipa: “Continuámos a ter problemas e a não conseguir extrair do carro todo o seu potencial. Foi muito duro, frustrante e desanimador, até porque vamos para Vila Real e este cenário não me deixa confortável. Mas vamos ter de continuar a procurar o nosso caminho e acreditar que as coisas se vão compor”, rematou Tiago Monteiro.

Vila Real realiza-se já no próximo fim de semana pelo que não haverá muito tempo para trabalhar na evolução do Honda Civic Type R.