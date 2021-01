WTCR: Tiago Monteiro continua com a Honda

A Honda já apresentou os seus concorrentes para a nova temporada do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCR). O construtor japonês mantém os quatro pilotos, onde se incluiu o português Tiago Monteiro. Os quatro Honda Civic Type R TCR estarão divididos novamente entre a All-INKL.COM Münnich Motorsport e a ALL-INKL.DE Münnich Motorsport.

Para Tiago Monteiro: “estou contente por continuar a minha relação com a Honda, neste que é o décimo ano. Nunca estive tanto tempo com uma marca na minha carreira, sendo esta uma prova do grande relacionamento que contruímos ao longo destes anos. O ano passado foi desafiante, mas os desafios fazem parte do desporto e nós temos de os enfrentar para os ultrapassar”.

“Esses momentos difíceis servem de motivação para acrescentar mais sucesso nesta temporada, com esta formação forte e incrível que é a Honda Racing”, finalizou o piloto português.