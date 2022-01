WTCR: Tiago Monteiro confirmado na Engstler Motorsport | AutoSport

Tiago Monteiro continuará a competir no WTCR em 2022 pela Honda, mas este ano muda de estrutura, passando a correr com a Engstler Motorsport. A equipa alemã que tinha fortes ligações com a Hyundai, tendo colocado em pista o I30 N TCR (2020) e o Elantra N TCR (2021) ligou-se agora à Honda e recebe Monteiro e Attia Tassi.

Esta é a quarta época que Monteiro e Tassi fazem como colegas de equipa, e a terceira estrutura onde competem, tendo corrido na KCMG, na Münnich Motorsport, passando este ano para a Engstler Motorsport, que receberá apoio da JAS, responsável pelo projeto TCR da Honda.

“É óptimo dar as boas-vindas à LIQUI MOLY Team Engstler à família Honda, estou ansioso por este novo desafio”, disse Monteiro. “Estou realmente feliz por poder ajudar na transição; com a minha experiência, estou ansioso por ajudá-los a integrarem-se rapidamente com a Honda. Gostaria também de agradecer a ALL-INKL.DE Münnich Motorsport pelos momentos que partilhamos ao longo dos últimos dois anos. É um sentimento de grande orgulho continuar com a Honda para a 11ª temporada com a marca, é uma relação fantástica que criámos e sinto-me muito afortunado por estar nesta posição. Tive o mês de Dezembro inteiro para recuperar após a infecção que me afetou, e agora estou a começar a forçar novamente os limites do meu corpo, por isso sinto-me realmente motivado para trabalhar com o Attila para ajudar a pôr os engenheiros da equipa a par do Civic e ter um período de testes de Inverno muito produtivo, que será crucial”.

Depois de um 2021 com um excelente arranque, Monteiro foi sendo vítima de alguns azares que o retiraram da luta pelo título. Em 2022 enfrenta um novo desafio com uma equipa nova, onde espera ser bem sucedido. Esteban Guerrieri e Néstor Girolami também já estão confirmados para 2022 mas ainda não se sabe em que equipa correrão.