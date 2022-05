WTCR, Tiago Monteiro: “Começar a época num circuito citadino é um pouco dúbio…” | AutoSport

O circuito francês de Pau vai receber a primeira jornada do FIA WTCR no próximo fim-de-semana de 7 e 8 de maio. Vários meses após o término da temporada de 2021, Tiago Monteiro está ansioso para este início de época que se avizinha dos mais competitivos dos últimos anos. Ao volante do Honda Civic Type R TCR a grande novidade é a integração na estrutura do Liquid Moly Team Englster. Uma equipa que aproveitou o período de inverno e as sessões de testes para conhecer o Honda e ajustar-se à nova máquina.

Como é habitual em todos os inícios de temporada as expectativas são enormes e Tiago Monteiro está ansioso para se sentar ao volante da sua máquina no circuito citadino de Pau: “Já não visitamos este circuito há muitos anos, pelo que poderá representar quase uma novidade. Fizemos alguns testes durante este meses de interregno que correram bem por isso obviamente estamos otimistas. Começar a época num circuito citadino é sempre um pouco dúbio pois nunca conseguimos perceber muito bem como será o desempenho numa pista dita tradicional. Mas são estes desafios que tornam o campeonato aliciante”, começou por referir.

Não fosse também a segunda jornada disputada em Nordschleife, outro circuito pouco convencional: “Vão ser duas jornadas, quatro corridas, diferentes mas muito exigentes. Acho que toda a gente está muito expectante para este início de ano. O Honda não sofreu grandes alterações pelo que conhecemos bem os pontos fortes e os pontos fracos. Aguardamos por parte da organização o peso que cada carro terá para sabermos o que pode influenciar em termos de performance. É a lógica do jogo e temos de saber trabalhar com ela”, continuou o piloto português.

À parte disso, Tiago enfrenta a nova época com o foco habitual: “Ganhar. É sempre esse o objectivo. Se será mais fácil ou difícil neste momento ainda não sabemos. Por isso é trabalhar para atingir as metas”, rematou.

O FIA WTCR arranca a 7 e 8 de maio no Circuito de Pau em França.