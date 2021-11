WTCR: Tiago Monteiro com infeção bacteriana | AutoSport

Tiago Monteiro está a receber tratamento médico numa unidade hospitalar russa devido a uma infeção bacteriana, segundo confirmou a Honda no final do dia de hoje. O piloto português preparava-se para tomar o volante do Honda Civic TCR para a primeira sessão de treinos livres do WTCR, quando se sentiu mal e foi encaminhado para o centro médico do Autódromo de Sochi, sendo depois transferido para um hospital local.

Em comunicado de imprensa, a estrutura explica que “Tiago sentiu-se mal antes do treino e, tendo visitado o centro médico do circuito, foi mais tarde transferido para o hospital para ser tratado a uma infeção bacteriana no peito. Ele está de bom humor”.

Dominik Greiner, da Münnich Motorsport, disse que “neste momento estamos muito mais interessados no que está a acontecer longe da pista e toda a equipa envia as melhoras ao Tiago; esperamos que comece a sentir-se melhor. Seria ótimo se pudéssemos enviar-lhe uma mensagem positiva amanhã, terminando a época com alguns resultados fortes”.

Também Mads Fischer, da JAS Motorsport, deixou uma mensagem ao piloto português. “O mais importante a dizer é que enviamos votos de melhoras ao Tiago e esperamos que ele tenha uma rápida recuperação”, disse o responsável da JAS.