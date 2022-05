WTCR, Tiago Monteiro: Cancelar as corridas foi “sem dúvida a melhor solução | AutoSport

Os problemas de pneus verificados durante o fim de semana da segunda jornada do FIA WTCR na Alemanha, foram decisivos para que a FIA e o organizador do campeonato, na sequência dos relatórios da Goodyear, decidissem cancelar as duas corridas de hoje invocando, e bem, questões de segurança.

Tiago Monteiro, que viu o seu fim de semana condicionado desde cedo devido a estes problemas, e estava bem ciente dos riscos que corria caso competisse nestas condições, concluiu que esta foi sem dúvida a melhor decisão: “Quando a segurança de todos não está garantida, esta é sem dúvida a melhor solução. É uma decisão difícil de tomar pois está em jogo muita coisa, mas a mais acertada. Obviamente que todos gostaríamos de correr mas, infelizmente, hoje teria sido uma loucura. Agora é trabalhar junto da Goodyear para que tudo esteja em condições no próximo fim-de-semana de competição“, explicou o piloto português.

A Hungria vai receber a 11 e 12 de junho a próxima ronda da competição.