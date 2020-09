WTCR, Tiago Monteiro: “Boa corrida com pontos importantes”

Foram pontos importantes aqueles que Tiago Monteiro arrecadou com o oitavo lugar na primeira corrida do WTCR no Nordschleife na Alemanha onde decorre a segunda jornada do campeonato. O piloto português arrancou da 10ª posição e ganhou a pulso dois lugares no exigente circuito alemão que mais uma vez se revelou um verdadeiro desafio.

As diferentes condições atmosféricas ao longo da pista obrigaram os pilotos a atenções redobradas mas o piloto do Honda Civic Type R TCR não se deixou intimidar e foi paulatinamente ganhando posições: “No cômputo geral foi uma a boa corrida com pontos importantes. A primeira volta correu bastante bem com muitas lutas. As condições estavam difíceis e os limpa pára-brisas deixaram de funcionar na primeira volta o que tornou as coisas ainda mais complicadas… Mas fizemos bons tempos por volta, o carro comportou-se bem. Temos alguns ajustes a fazer para melhorar e estamos focados nisso, o que me leva a acreditar que por vezes as coisas não acontecem, não porque não tenhamos andamento mas porque estávamos no sítio errado à hora errada”, começou por explicar.

Para amanhã, Tiago vai largar da 13ª posição da grelha e espera voltar a conseguir recuperar vários lugares: “Tenho de me concentrar na recuperação, extrair todo o potencial do carro e ganhar pontos. Foi o que fiz nesta primeira corrida e o que vou fazer na segunda. Tudo o que conseguirmos será positivo, por isso é ir à luta”, concluiu o piloto português.

Amanhã, pelas 9.00h terá lugar a segunda corrida do fim-de-semana e terá transmissão no Eurosport.