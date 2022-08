WTCR, Tiago Monteiro: “Baixar os braços nunca foi opção” | AutoSport

A estreia do circuito francês de Anneau du Rhin no próximo fim de semana na Taça do Mundo de Carros de Turismo da FIA (WTCR) é uma incógnita, após o anuncio da suspensão do programa da Lynk & Co nesta competição, mas ainda assim Tiago Monteiro está preparado para ir para a pista.

Ao volante do Honda Civic Type R TCR #18 o piloto português, que teve oportunidade de testar no circuito da Alsácia no início do ano, espera melhor sorte face às últimas provas. Numa pista nova para a grande maioria dos pilotos, ajustar as máquinas será o grande desafio e Tiago acredita ter uma boa base de trabalho: “Já temos ideia do que necessitamos para colocar em pista um carro equilibrado. Há caminho a trilhar, mas a base está encontrada e isso é meio caminho andado. Não esperamos facilidades até porque a maioria das equipas tem o mesmo trabalho feito, já para não falar naquelas que têm conhecimento da exigência do circuito. O trabalho não nos assusta”, começou por dizer.

O importante é saber, que mesmo com todas as dificuldades encontradas este ano, a equipa e o piloto estão motivados para continuar a fazer mais e melhor: “Baixar os braços nunca foi opção. Não temos estado ao nível que queríamos, temos encontrado problemas e dificuldades, mas mantemos o foco e a determinação de lutar com o material que temos à disposição. Acredito que este fim-de-semana daremos mais um passo em frente”, rematou Tiago Monteiro esperançado em conseguir os melhores resultados do ano.

O fim de semana vai ser exigente. Os pilotos entram em pista no sábado para a realização dos treinos livres e qualificação. As corridas terão lugar no domingo às 10.15h e 14.15h.