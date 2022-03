WTCR, Tiago Monteiro: “Até agora, parece tudo no caminho certo” | AutoSport

Tiago Monteiro já esteve em pista a preparar a nova época. O FIA WTCR arranca brevemente e Tiago Monteiro esteve nos últimos dois dias no traçado de Most, na República Checa, ao volante do Honda Civic Type R TCR da Liqui Moly Team Englster a preparar o início da temporada. Dois dias de intenso trabalho para o campeonato que se avizinha e que este ano retoma o figurino habitual de 10 jornadas e com visita marcada para o Circuito de Vila Real em Julho.



Concluído o trabalho para estes dois dias, Tiago mostrava-se satisfeito com a adaptação à nova equipa, mas também por retomar a atividade desportiva: “O campeonato está a chegar e temos de estar bem preparados. Foram dois longos dias de trabalho em condições climatéricas boas, o que facilitou. Preparar todos os detalhes é fundamental”, começou por referir.



“Simulamos situações de qualificação e corrida e claro testamos atualizações mecânicas e de chassis. Este teste foi de especial importância não só ao nível competitivo, mas também para me ajustar à nova equipa. Mas já me sinto em casa, o que será ótimo para o trabalho que vamos desenvolver até à primeira corrida. Até agora parece tudo no caminho certo.”, disse o piloto português desejoso de regressar à pista.