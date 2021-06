WTCR, Tiago Monteiro: “as corridas em Portugal costumam correr-me bem” | AutoSport

O WTCR está de regresso a Portugal, depois de um ano de interregno, este fim-de-semana de 26 e 27 de junho no Circuito do Estoril. Tiago Monteiro, o único português em pista, fará as ‘honras’ da casa e é um dos favoritos à vitória, não tivesse começado a época logo a vencer.

Numa pista onde já foi bem sucedido no passado e a correr no seu país, onde habitualmente soma sucessos, Tiago está mais motivado que nunca para conseguir os resultados necessários que lhe permitam conquistar o título que lhe tem escapado: “Estou muito contente por poder voltar a correr em Portugal, especialmente porque a motivação está em alta graças à boa performance da primeira jornada. Para além disso, as corridas em Portugal costumam correr-me bem e espero que assim continue. Não vou poder contar com o apoio do público nas bancadas mas sei que estarão em casa a acompanhar, por isso vou dar o meu melhor para conseguir em pista bons resultados”, começou por referir.

Ao volante do Honda Civic Type R TCR #18 que já mostrou estar com boa performance, Tiago sabe que a qualificação será determinante para o sucesso das corridas: “Só na qualificação vamos perceber exactamente como estamos face à concorrência mas acredito no trabalho de toda a equipa e sobretudo na motivação para continuar a fazer mais e melhor. Estou muito confiante e determinado”, concluiu Tiago Monteiro.

Como é habitual as corridas terão transmissão no Eurosport no Domingo às 12.15h e às 15.15h.