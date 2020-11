WTCR, Tiago Monteiro: “Analisar o trabalho e refletir sobre este ano incomum”

Chegou ao fim a época 2020 do FIA WTCR. As últimas três corridas decorreram hoje no Circuito de Motorland Aragon. Tiago Monteiro entrou em pista com a missão de ajudar o mais possível a equipa e Esteban Guerrieri num circuito especialmente difícil para os Honda Civic Type R TCR. Missão cumprida apesar das dificuldades: na primeira corrida foi forçado a abandonar quando perdeu uma roda em consequência de uma falha mecânica, na segunda foi 10º e na terceira 12º. No entanto, mesmo após todos os esforços e do empenho do piloto português nas últimas jornadas, Esteban Guerrieri, a All-Inkl Munnich Motorsport e a Honda ficaram aquém do título mundial.

Tiago apesar de ciente das dificuldades que foi encontrando ao longo do ano, conseguiu extrair os aspectos positivos de um ano atípico: “Estamos muito mais unidos enquanto equipa. Fomos evoluindo e melhorando ao longo do ano e isso é um resultado importante do nosso trabalho . Tivemos altos e baixos e fizemos um esforço muito grande para conseguir ajudar o Esteban. Fizemos os possíveis e estivemos muito perto, mas no final faltou uma pontinha de sorte e não conseguimos esse objectivo. Agora importa analisar todo o trabalho e refletir sobre este ano tão pouco comum”, explicou o piloto português.

É tempo agora de avaliar tudo o que se passou e começar a desenhar o futuro: “Foi um ano atípico é certo, mas antes de nos focarmos no futuro tenho de dar os parabéns e agradecer a toda a equipa pelo trabalho notável. Estão todos de Parabéns e claro, também o novo campeão, o Yann Ehrlacher, que conseguiu um merecido título”, concluiu Tiago Monteiro.