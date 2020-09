WTCR: Tiago Monteiro 10º no 1º Treino Livre

Néstor Girolami (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport/Honda Civic Type R TCR) foi o mais rápido no primeiro treino livre do ano no WTCR, batendo Gilles Magnus (Comtoyou Racing Audi RS 3 LMS) por 0.104s. Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR) foi terceiro na frente de Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport Audi RS 3 LMS) e Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR).

Tiago Monteiro (ALL-INKL.DE Münnich Motorsport Honda Civic Type R TCR) foi 10º a 0.513s da frente.