WTCR: Santiago Urrutia foi o mais rápido no primeiro treino em Vila Real | AutoSport

O piloto da Cyan Performance Lynk & Co Santiago Urrutia (Lynk & Co 03 TCR) foi o piloto mais rápido no primeiro treino livre da ronda portuguesa da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR). As duas primeiras posições da tabela de tempos foram preenchidas por pilotos aos comandos de um Lynk & Co 03 TCR, com Yann Ehrlacher a ficar a 0.268 do uruguaio. Attila Tassi (Honda Civic Type R TCR) tirou o melhor partido da capacidade do Honda Civic Type R em circuitos citadinos, terminando a sessão com o terceiro melhor tempo.

Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR) registou o 13º tempo da sessão, a 2.238s do tempo de Urrutia. Ambos os pilotos da ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Esteban Guerrieri à frente de Néstor Girolami.

Yvan Muller (Lynk & Co 03 TCR) sentiu problemas mecânicos no seu carro ainda na fase inicial da sessão, perdendo muito tempo parado na box com a equipa a trabalhar para tentar resolver essa situação. O experiente piloto conseguiu ainda regressar à pista, terminando com o nono melhor tempo.

A segunda sessão de treinos livres realiza-se às 12 horas e a qualificação às 17h05.