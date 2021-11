WTCR, Rússia: Yann Ehrlacher conquista título e Azcona vence corrida | AutoSport

Foi a primeira vitória de Mikel Azcona e da Zengö Motorsport do ano no WTCR, numa corrida ganha na última volta. Mas a maior conquista na corrida 1 da Rússia foi de Yann Ehrlacher, que com o sétimo posto alcançado no final da corrida, permitiu vencer pela segunda vez consecutiva a Taça do Mundo de Carros de Turismo. Dos principais adversários pelo título, Esteban Guerrieri teve um acidente e abandonou a prova e Frédéric Vervisch terminou no terceiro posto, quando precisava de vencer para adiar a festa do francês ainda na corrida 1.

Jean-Karl Vernay terminou a corrida no segundo posto, seguido por Vervisch.

A chuva voltou a marcar presença no fim de semana da corrida da Rússia. A pista estava muito molhada e a volta de aquecimento foi feita a um ritmo muito baixo, porque o spray levantado pelos carros era bastante e a visibilidade fraca.

Na largada, Jean-Karl Vernay foi mais rápido que Gilles Magnus e Frédéric Vervisch, colocando-se lado a lado ao pole sitter da corrida 1. Mas se Vervisch ficou para trás e tinha que defender a posição de Esteban Guerrieri, Magnus conseguiu colocar o Audi na frente de Vernay e o piloto francês não teve outra hipótese que travar e entrar na curva 1 como segundo classificado.

Na curva 4, Guerrieri tentou colocar-se lado a lado com Vervisch, mas com a pista bastante molhada, bastou ter pisado a linha pintada no asfalto do lado de fora para perder o controlo ao Honda Civic TCR e bater com violência nas proteções do Autódromo de Sochi. Esta situação levou à entrada do Safety Car pilotado por Bruno Correia. O carro ficou bastante danificado e levanta algumas dúvidas se a equipa consegue colocar o carro na grelha para a corrida 2. O piloto saiu bem do acidente.

Yann Ehrlacher tinha perdido algumas posições nas primeiras curvas da corrida e depois do SC sair de pista (volta 4) era o 7º, mas ficou sem mais um adversário na luta pelo título depois do acidente de Guerrieri. Nesta posição e se Vervisch não vencesse a corrida, Ehrlacher podia comemorar o segundo título do WTCR ainda na corrida 1.

Magnus conseguiu manter a posição após a saída do SC, mas na curva 2 teve um pequeno erro, que permitiu a Vernay colocar-se ao seu lado na trajetória de dentro na curva 4, conseguindo a ultrapassagem. Magnus voltou a perder nova posição, desta feita para Vervisch que se colou à traseira do Hyundai de Vernay. Atrás, Robert Huff deu luta durante várias curvas a Magnus, mas não conseguiu concretizar a ultrapassagem e ficou pressionado por Mikel Azcona.

O piloto espanhol do Cupra ultrapassou Huff e formou-se um pequeno comboio na luta pelo terceiro lugar, com Magnus, Azcona e Huff. Na volta 6, Azcona ultrapassou Magnus, enquanto Vervisch perdia o contacto com Vernay. Depois de se ver livre de Magnus, Azcona começou a pressionar Vervisch e formou-se novo mini pelotão, composto por estes dois pilotos, Huff e Magnus, com Nathanaël Berthon. Nas escaramuças, Huff ultrapassou Azcona e subiu ao terceiro lugar.

Nas voltas finais Vernay baixou de ritmo e ficou pressionado pelos adversários que estavam atrás de si, mas na volta 9, Vervisch saiu mais largo numa curva e Huff deu um toque na lateral do Audi, danificando a sua direção e abandonando a corrida. Vervisch perdeu a posição para Azcona com esse toque com Huff. Azcona tinha duas voltas para tentar a ultrapassagem a Vernay, que estava mais lento, e não permitir a terceira vitória do ano para Vernay. Numa boa luta entre os dois pilotos, Azcona conseguiu colocar-se na trajetória de dentro para a curva 4 e ultrapassou Vernay na última volta da corrida 1.