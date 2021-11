WTCR, Rússia: Segunda vitória da Zengö em Sochi | AutoSport

Robert Huff venceu a sua primeira corrida da época e ofereceu a segunda vitória da Zengö Motorsport na ronda da Rússia. O piloto britânico esteve em bom destaque na corrida 1, mas depois de um toque teve de abandonar e vingou-se na corrida 2, levando a melhor sobre Frédéric Vervisch e Nathanäel Berthon. Foi uma última corrida do WTCR muito acidentada, tendo terminado apenas 14 carros.

Esteban Guerrieri não participou na corrida 2 da ronda russa, com a equipa a não conseguir reparar os danos sofridos no Honda Civic TCR na primeira volta da corrida 1.

Yvan Muller teve um mau arranque e perdeu a posição para Mikel Azcona e Nestor Girolami. Muller conseguiu ainda ultrapassar o piloto argentino da Honda, pouco antes da direção de corrida mandar entrar o Safety Car.

Gilles Magnus ficou de fora logo na reta da meta após um toque de um adversário. Santiago Urrutia também ficou com o carro danificado e parou na box da equipa.

Após a saída do SC, ainda antes dos pilotos terem passando na linha de meta, Muller bateu na traseira do Cupra de Azcona e ficou de fora da corrida, enquanto o piloto espanhol perdeu várias posições. Girolami herdou a liderança, seguido de Robert Huff e Frédéric Vervisch. No entanto, ainda nessa volta, um toque entre Kirill Ladygin e Bence Boldizs levou a que o SC fosse novamente ativado, depois do carro do piloto húngaro ter batido com violência nas proteções do Autódromo de Sochi.

Mikel Azcona levou o carro até à box e também abandonou a corrida e ficavam apenas 15 carros em pista.

Girolami manteve a liderança da corrida após a saída do SC, mantendo Huff atrás de si e Vervisch, enquanto Atilla Tassi tentava ultrapassar Jean-Karl Vernay. Mas Girolami não aguentou muito a pressão de Huff e o piloto britânico do Cupra conseguiu mesmo a ultrapassagem ao argentino no Honda Civic, que ficou logo muito pressionado por Vervisch. Tassi também conseguiu a ultrapassagem a Vernay.

Tendo que se defender de Vervisch, Girolami deixou escapar Huff que aumentava a vantagem para o pelotão. Gabriele Tarquini e Jordi Gene envolveram-se num toque e o italiano terminou a carreira no WTCR abandonando a sua última corrida.

A três voltas do fim, Girolami saiu largo na curva 2 e Vervisch tentou aproveitar, mas de seguida foi o belga a perder a frente do Audi. Na confusão, Vervisch passou para o segundo lugar, seguido de Tassi e Girolami perdeu várias posições, caindo para quinto, atrás de Nathanaël Berthon. O piloto do Audi veio com tudo na fase final da corrida e conseguiu ultrapassar Tassi, subindo ao terceiro posto. Na fase final da prova, Girolami afundou-se na classificação e passou a rodar no sétimo posto, tendo sido ultrapassado por Jean-Karl Vernay e Yann Ehrlacher.