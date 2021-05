WTCR, Rui Santos: “Solução boa para Vila Real e para Portugal” | AutoSport

Não é fácil manter as grandes competições em Portugal. Frequentemente vemos as grandes competições abandonarem o nosso país atraídas por condições financeiras mais atrativas.

É sempre com algum receio que os fãs veem as competições a interromperem as suas visitas por motivos pontuais, pois isso abre a porta a outros destinos com bolsos mais fundos. O WTCR sempre olhou para Vila Real como um dos seus palcos preferidos, mas a ausência por dois anos consecutivos poderia deixar os fãs apreensivos. No entanto, o trabalho desenvolvido pela organização do Circuito Internacional de Vila Real permitiu que a vontade do promotor da competição fosse regressar assim que possível. François Ribeiro deixou isso vincado de forma clara… “Vila Real é a casa do WTCR em Portugal”.

Rui Santos, apesar da notícia do cancelamento das corridas, no ano em que se assinalam 90 anos de vida do Circuito, congratulou-se pelo acordo alcançado com o WTCR, enaltecendo o trabalho feito por todos os vila-realenses, pois sem isso, seria impossível encontrar esta solução, que considerou ser boa para a região e para o país: