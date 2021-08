WTCR – Rondas asiáticas canceladas | AutoSport

O calendário de 2021 do WTCR foi alterado, adicionando três novos locais para ajudar a garantir a manutenção de 16 corridas em oito eventos na competição. Depois de muitas incertezas sobre viagens para fora da Europa, os eventos da Coreia do Sul, China e Macau foram cancelados pelo segundo ano consecutivo.

No seio da decisão de cancelar as rondas na Ásia, está o rigoroso requisito de quarentena para entrar na Coreia do Sul, China e Macau, os três territórios originalmente previstos para acolher o trio de eventos de encerramento da época do WTCR em Outubro e Novembro. Com um período mínimo de quarentena de 14 dias obrigatórios por cada país, isso teria resultado em que todos os envolvidos na competição passassem mais de dois meses fora de casa. Assim, o Autódromo de Most na República Checa, o Circuito Pau-Arnos em França e o Autódromo de Sochi na Rússia irão criar um desconhecido excitante para os condutores e equipas do WTCR com os três locais novos para a série.

Para além disso, a nova data da primeira corrida WTCR em Itália no Adria International Raceway foi reagendada para 5 a 7 de Novembro, ainda sujeito à emissão do certificado de homologação de grau 3 da FIA.

Calendário atualizado do FIA World Touring Car Cup 2021:

Rondas 1 e 2: Corrida WTCR da Alemanha, Nürburgring Nordschleife: 3 a 5 de Junho

Rondas 3 e 4: Corrida WTCR de Portugal, Circuito do Estoril: 26 e 27 de Junho

Rondas 5 e 6: Corrida WTCR de Espanha, MotorLand Aragón: 10 e 11 de Julho

Rondas 7 e 8: Corrida WTCR da Hungria, Hungaroring: 21 e 22 de Agosto

Rondas 9 e 10: Corrida WTCR da República Checa, Autódromo de Most: 9 e 10 de Outubro

Rondas 11 e 12: Corrida WTCR de França, Circuito Pau-Arnos***: 16 e 17 de Outubro

Rondas 13 e 14: Corrida WTCR de Itália, Adria International Raceway**: 6 e 7 de Novembro

Rondas 15 e 16: Corrida WTCR da Rússia, Sochi Autodrom****: 27-28 de Novembro

**Sujeito a emissão de certificado de homologação de grau 3 da FIA; ***Sujeito a aprovação governamental