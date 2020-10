WTCR: Ronda final não vai ser no Adria International Raceway

A Taça do Mundo de Carros de Turismo (FIA WTCR) vai transferir a ronda final, marcada de 13 e 15 de novembro, para um local diferente devido ao atraso nos trabalhos de renovação da pista italiana de Adria International Raceway.

A pista italiana anunciou trabalhos de renovação em 2020, que envolviam o alargamento do circuito em quatro quilómetros e uma modernização das instalações para padrões internacionais. Segundo o motorsport.com, os trabalhos não vão ficar prontos a tempo da ronda do WTCR e o campeonato já se pronunciou sobre esta situação.

O promotor do campeonato, o Eurosport Events, emitiu um comunicado, afirmando que «devido à pandemia da COVID-19 e as consequências nos progressos dos trabalhos de renovação, o Adria International Raceway não vai receber a ronda italiana do WTCR, de 13 a 15 de novembro, como planeado. A decisão é oficial após uma inspeção da pista. O Eurosport Events está a trabalhar com a FIA para encontrar uma solução diferente para a ronda final do campeonato, na mesma data. Os detalhes serão anunciados o mais cedo possível».

Rumores indicam que a pista de Imola pode ser o lugar escolhido para acolher a ronda final da Taça do Mundo de Carros de Turismo de 2020.