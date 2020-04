WTCR: Ronda de Vila Real cancelada

A ronda da Taça do Mundo de Carros de Turismo FIA no Circuito Internacional de Vila Real foi cancelada. De acordo com a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting não foi possível encontrar uma data alternativa para a realização da prova no ano de 2020.

Apesar de não se realizar em 2020, espera-se que a Taça do Mundo de Carros de Turismo FIA regresse a Vila Real em 2021.

“Temos pena de ver grandes provas internacionais em Portugal a serem canceladas. Mas, são os efeitos colaterais desta pandemia que continua a pôr Portugal e o mundo em estado de alerta máximo. Mas, tenho a certeza de que o Município de Vila Real e o promotor do Campeonato vão encontrar um bom compromisso para trazer de volta o FIA WTCR ao mágico circuito citadino de Vila Real”. – disse o presidente da FPAK, Ni Amorim.

Em entrevista ao AutoSport, José Silva já tinha dado conta da possibilidade do cancelamento da prova. O presidente da APCIVR afirmou que quer a Associação promotora, quer o município, quer o CAVR estão empenhados em organizar uma grandes festa em 2021, ano em que se celebra o 90º aniversário do Circuito transmontano.

No que diz respeito ao WTCR é uma baixa de peso no calendário 2020. A ronda de Vila Real é aquela que mais público atrai e uma das provas com mais visibilidade no campeonato. Chegou a estar em cima da mesa a realização de três corridas no traçado transmontano, mas a evolução da pandemia impediu que a caravana da taça do mundo de turismos regressasse a um dos seus palcos de eleição.

Eis o comunicado do município de Vila Real em conjunto com a APCIVR.