WTCR – Ronda de Itália adiada | AutoSport

A corrida de Itália do WTCR terá que ser marcada para uma nova data após o adiamento da corrida planeada para 31 de Julho a 1 de Agosto. O adiamento deve-se aos trabalhos de ajustamento necessários para a extensão e melhoramento da pista do Circuito de Adria. Depois de uma inspeção da FIA na segunda-feira, chegou-se à conclusão que os trabalhos levarão mais tempo do que as duas semanas que estão disponíveis até à ronda originalmente agendada, para serem concluídos.

Uma nova data está a ser equacionada, antes de ser submetida ao Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA para ratificação obrigatória.

François Ribeiro, diretor do Eurosport Events, promotor do WTCR, disse: “Esta não é obviamente uma decisão fácil de tomar, uma vez que reconhecemos a perturbação causadas por alterações tardias ao calendário. (…) Estão a ser feitos todos os esforços para que as modificações sejam concluídas o mais rapidamente possível para que seja emitida a certificação necessária.”

Com este adiamento, a próxima ronda da Taça do Mundo de Carros de Turismo está agendada para a corrida da Hungria, no circuito de Hungaroring entre 20 e 22 de Agosto.