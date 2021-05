WTCR: Rob Huff de regresso | AutoSport

Rob Huff está de regresso ao WTCR este ano com Zengő Motorsport, juntando-se aos já confirmados companheiros de equipa Jordi Gené, Mikel Azcona e Bence Boldisz. Este é um regresso muito apreciado pelos fãs que sempre olharam para Huff como uma das referências do WTCC e WTCR.

“Estou realmente feliz por estar de volta ao WTCR e com a Zengő Motorsport, uma equipa que conheço há muito tempo”, disse Huff.

“Eu sei que o Cupra partilha algumas das bases com o Volkswagen que eu estava a ajudar a desenvolver há dois anos, e também passei a maior parte do ano passado a competir contra Cupras na Suécia, por isso será ótimo estar ao volante de um”.

O actual campeão STCC TCR Scandinavia completou um teste com Zengő Motorsport no início desta semana na Hungaroring, conduzindo pela primeira vez o Cupra León Competición.

“Estou muito feliz por podermos receber um campeão do mundo na nossa equipa. Espero que fique claro para todos que nos últimos meses não estávamos a dizer disparates” disse o proprietário da equipa Zoltán Zengő.

“O nosso objetivo é ganhar os títulos dos pilotos e de equipa. A nossa equipa combina juventude e experiência e acreditamos que esta combinação nos trará sucesso. Gostaria de agradecer a todos os que acreditam em nós, e gostaria de dizer obrigado à Eurosport Events e à CUPRA.”

A equipa ainda não abordou as sobreposições com o programa de Huff no STCC TCR Scandinavia com a Lestrup Racing Team, e não se sabe qual o programa WTCR ou STCC terá a prioridade.