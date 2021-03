WTCR: Regresso a Ningbo confirmado

O WTCR confirmou o regresso à China, com Ningbo a receber novamente a Taça do Mundo. Será a penúltima prova do campeonato, agendada para 6 e 7 de novembro.

“A perspectiva do regresso do WTCR à Ningbo International Speedpark é muito excitante e significa que o calendário para a temporada 2021 está agora completo”, disse Xavier Gavory, Diretor do WTCR, Eurosport Events.

“O traçado da pista promove grandes corridas, as instalações são de alto nível e podemos contar com o forte apoio do nosso parceiro MiTime Group para realizar um evento de primeira classe”.

O evento será organizado em conjunto com o proprietário da pista MiTime Group.

“É um momento marcante para o MiTime Group, que se tem dedicado ao desporto automóvel desde 2005, poder trabalhar em conjunto com a Eurosport Events para tornar possível o regresso da FIA WTCR à China”, disse Weng Xiaodong, Presidente do MiTime Group.

“Estamos muito confiantes em torná-lo no melhor evento WTCR da história. E como a Chengdu Tianfu International Speedpark, um circuito FIA grau 2 e uma segunda pista da MiTime na China, será posta em uso no primeiro semestre do próximo ano, estamos também ansiosos pela possibilidade de levarmos o FIA WTCR a Chengdu no futuro”.

A Eurosport Events realçou que as três últimas jornadas asiáticas do calendário estão dependentes das restrições a viagens e movimentos de carga em todo o mundo, motivadas pela pandemia.

O calendário continua a contar com Vila Real como segunda prova da competição. O AutoSport falou com os responsáveis do evento que para já não quiseram prestar declarações, mas que deverão anunciar em breve quais os planos para a edição deste ano. Não se afigura muito provável que o WTCR possa regressar a Vila Real este ano. A prova é uma festa para os fãs e quem conhece sabe que será difícil fazer qualquer tipo de controlo sobre a circulação dos adeptos nesse fim de semana. Mais ainda, limitar o acesso tornaria o evento pouco interessante para os organizadores que trabalham em prol dos fãs. Tudo depende da evolução da pandemia e da vacinação, mas pelo que temos visto até agora, o cenário não é muito animador e os organizadores estão a chegar ao ponto que têm de tomar uma decisão pois a infraestrutura demora tempo a ser montada. Em breve deveremos ter novidades.

2021 WTCR – Calendário revisto



03-05 de Junho – Nürburgring Nordschleife – Alemanha

26-27 de Junho – Vila Real – Portugal

10-11 de Julho – Motorland Aragon – Espanha

31 de Julho-1 de Agosto – Adria – Itália

21-22 de Agosto – Hungaroring – Hungria

16-17 de Outubro – Inje Speedium – Coreia do Sul

06-07 de Novembro – Ningbo – China

19-21 de Novembro – Circuito de Guia – Macau