WTCR: Quem são os pilotos confirmados até agora?

A temporada da Taça do Mundo de Carros de Turismo FIA ainda não começou, devido à pandemia coronavírus (COVID-19). Com tudo isto da pandemia, o calendário teve de ser alterado. Agora, o WTCR vai correr seis provas, apenas na Europa (CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS).

Apesar disso, o promotor do campeonato, o Eurosport Events, está a tentar estender o campeonato para oito provas, com a inclusão de provas na Ásia.

Em termos de pilotos, já temos confirmada a participação portuguesa de Tiago Monteiro, com a Honda, que deixa a KCMG e passa os quatro Civic Type R TCR a cargo da Münnich Motorsport. Para além de Monteiro, Esteban Guerrieri, Néstor Girolami e Attila Tassi estão confirmados. A equipa alemã correrá então com a ALL-INKL.DE Münnich Motorsport e a ALL-INKL.COM Münnich Motorsport.

Na Hyundai, Norbert Michelisz, Gabriele Tarquini, Nicky Catsburg e Luca Engstler são os pilotos confirmados. A única diferença de 2019 é a saída do brasileiro Augusto Farfus Jr. Quanto à divisão de equipas, Michelisz e Tarquini estarão na BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse, enquanto Catsburg e Engstler estarão na Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.

Na Lynk & Co Cyan Racing estão confirmados quatro carros, mas ainda só estão confirmados dois de quatro pilotos: Yvan Muller e Yann Ehrlacher vão correr pela Cyan Racing Lynk & Co.

Já Tom Coronel continua com a mesma equipa, a Comtoyou Racing, mas muda a sua ‘montada’. O veterano holandês, em 2020, estará ao volante de um Audi RS3 LMS.

A Zengő Motorsport também está de volta à Taça do Mundo de Carros de Turismo FIA, com um programa de dois carros para a temporada de 2020. Bence Boldizs foi o primeiro piloto anunciado, com o segundo ainda por anunciar.