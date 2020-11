WTCR: Quem está na luta pelo título?

Após 13 corridas repletas de ação, a temporada 2020 do WTCR será decidida em MotorLand Aragón, o segundo de dois eventos consecutivos nesta pista.

Uma adição tardia ao calendário, a WTCR Race of Aragón será a útlima provado da competição, que visitou cinco pistas apenas na Europa em seis fins de semana devido à pandemia COVID-19.

Com 85 pontos em cima da mesa, nada menos do que 11 pilotos começam as três corridas decisivas com uma hipótese pelo título, criando um final extremamente intrigante e equilibrado.

Yann Ehrlacher da Cyan Racing Lynk & Co é o Goodyear #FollowTheLeader, após vencer três corridas até agora em 2020. Com uma vantagem de 26 pontos sobre Esteban Guerrieri da ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, o francês de 24 anos pode tornar se no mais jovem vencedor de um título em competições FIA de trismos se permanecer no topo após as três corridas que faltam.

Para o argentino Guerrieri da Honda, levar o grande prémio do WTCR compensaria a desilusão de 2019, quando perdeu para Norbert Michelisz na última corrida da temporada na Malásia.

Jean-Karl Vernay é o terceiro na tabela, igual em pontos ao companheiro de equipa e tio de Ehrlacher, Yvan Muller, mas à frente devido à maior proporção de vitórias em corridas. Ao volante de um Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR da Romeo Ferraris, Vernay conquistou a sua primeira vitória no WTCR de 2020 com a Team Mulsanne, tendo feito uma boa prestação na primeira visita a Espanha, no início deste mês, um resultado que ajudou a fortalecer a sua candidatura ao Troféu WTCR para pilotos que competem sem o apoio de um fabricante.

Tendo conquistado o prémio WTCR Rookie Driver (estreante do ano) na WTCR Race of Spain no seu Audi RS 3 LMS apoiado pela RACB (Federação belga), Gilles Magnus de 21 anos continua na disputa pelo título na quinta posição com a Comtoyou Racing.

Mikel Azcona (Cupra), é o sexto na tabela e ainda está na disputa, tendo conquistado sua primeira vitória da atual temporada na última ronda, a primeira vitória da Zengő Motorsport a nível mundial em cinco anos.

Santiago Urrutia, em destaque com três pódios na última jornada, Nathanaël Berthon (Comtoyou DHL Team Audi Sport), o companheiro de equipa e compatriota de Guerieri, Néstor Girolami, o sueco Thed Björk e Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport), têm ainda hipóteses de tentar ser o sucessor de Norbert Michelisz como o Rei do WTCR.