WTCR/Qualificação, Tiago Monteiro: “Impossível fazer melhor…”

Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR/ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) vai largar para as duas primeiras corridas no circuito de Zolder da Taça do Mundo de Carros de Turismo (FIA WTCR) na 18ª posição da grelha. Apesar de não ser o início esperado, o piloto português fará de tudo para recuperar posições e fazer uma boa exibição.

“Apesar dos problemas iniciais estava muito entusiasmado com a qualificação. Estávamos com um bom rimo, mas na primeira volta rápida apanhei gravilha na pista. Na segunda tentativa tive de abandonar a volta devido a bandeiras amarelas e na terceira um piloto mais lento, que ia para as boxes, ficou na linha de travagem! Foi impossível fazer melhor e estava rápido o suficiente para passar à qualificação 2”, explicou Monteiro.

“Não será fácil largar do 18º lugar. Vai exigir cautelas redobradas para evitar incidentes no início das corridas ao mesmo tempo que será determinante subir posições. Vou dar o meu melhor, aproveitar as oportunidades e esperar que coisas boas aconteçam”, concluiu Monteiro.

As duas corridas do fim de semana terão lugar amanhã, domingo, às 9.30h e 13.15h, com transmissão no Eurosport 1 e 2 respectivamente.