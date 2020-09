WTCR/Qualificação: 18º para Tiago Monteiro, Nathanael Berton na pole

Nathanael Berton (Audi RS 3 LMS TCR/Comtoyou Racing) reclamou a sua primeira pole position no WTCR, depois de bater Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03 TCR Cyan Racing Lynk & Co) por apenas 0,031 segundos.

A Comtoyou Racing esteve em grande nesta qualificação já que Gilles Magnus, noutro Audi RS 3 LMS TCR vai arrancar de terceiro. A Audi e Lynk & Co. fecharam o top 5, com Santiago Urrutia a bater Yvan Muller.

O melhor Honda aparece somente em sétimo. É o de Attila Tassi (Honda Civic Type R TCR/ALL-INKL.DE Münnich Motorsport). Tiago Monteiro (Honda Civic Type R TCR/ALL-INKL.DE Münnich Motorsport) fez juz ao seu número e foi 18º. A sexta fila conta com os principais protagonistas do título do ano passado, Esteban Guerrieri e o atual campeão do WTCR, Norbert Michelisz, que foram apenas 11º e 12º, respetivamente. A Hyundai não teve vida fácil, apenas Michelisz conseguiu chegar até à Q2. Gabriele Tarquini foi apenas no 15º.