WTCR: Piso molhado enganou Ehrlacher e Muller aproveitou e conquistou pole position | AutoSport

Yvan Muller (Lynk & Co 03 TCR) terminou a sessão de qualificação como o piloto mais rápido, tendo conquistado a pole position para a corrida 2 da ronda russa do WTCR. Yann Ehrlacher (Lynk & Co 03 TCR) foi o mais rápido na Q2 e teve prioridade na escolha da saída para a pista na Q3. Como tinha começado a chover novamente em Sochi, o piloto francês decidiu ser o primeiro a ir para a pista, na esperança de ter melhores condições que Muller, Mikel Azcona (CUPRA León Competición TCR), Nestor Girolami (Honda Civic TCR) e Nathanäel Berthon (Audi RS3 LMS), os seus adversários no “shootout” final, mas não foi isso que aconteceu e o risco não compensou desta vez. Ehrlacher sairá do quinto posto em ambas as corridas e conseguiu inclusive, aumentar a vantagem para o segundo classificado da Taça do Mundo, Frédéric Vervisch (Audi RS3 LMS), em 1 ponto.

Azcona foi o segundo mais rápido, seguido de Girolami e Berthon.

Gilles Magnus (Audi RS3 LMS) vai estar na pole position da corrida 1 em Sochi, tendo conquistado o décimo tempo na Q2 e será secundado por Frédéric Vervisch, que é um dos pilotos em disputa pelo título.

Destaque ainda para Tiago Monteiro, que deverá ficar de fora do resto do último fim de semana do WTCR.