WTCR: Pilotos divididos entre Estoril e Vila Real | AutoSport

Os pilotos do WTCR mostraram-se algo divididos quanto à escolha da melhor pista para correr em Portugal, confrontados com as opções Vila Real e Estoril.

Para Yvan Muller a escolha é muito difícil pois ambas são excelentes pistas:

“Vila Real é especial por ser um circuito citadino, por ter sempre muito público a ver as corridas, o que permite um ambiente especial. Mas o Estoril também é, pois tem muita história, sendo a pista onde Ayrton Senna venceu pela primeira vez. Escolher uma é difícil, mas se tiver de escolher, na minha idade, escolho Estoril.”

A escolha do Estoril por parte do piloto da Lynk & Co pode dever-se ao facto de gostar desta zona do país, onde já viveu durante algum tempo:

“Quando me reformei das corridas, vim com a minha família passar o inverno para esta zona. Estava previsto ficar apenas dois meses e acabamos por ficar sete. Este ano viemos mais cedo para visitar uns amigos e ver as paisagens novamente. Gosto muito desta zona. “

O piloto francês admitiu que para este fim de semana o maior desafio serão as temperaturas e a gestão de pneus, especialmente no eixo dianteiro.

Já Tiago Monteiro, fã de citadinos, não esconde um carinho especial por Vila Real:

“Sou fã de citadinos. Vila Real é mais excitante por causa do desafio, do público e do ambiente que se vive nesse fim de semana. É uma pista muito especial, independentemente da nacionalidade e da idade. No entanto o Estoril também é uma grande pista, onde é muito bom pilotar e com uma história impressionante.”

Jordi Gené, piloto Cupra que regressou este ano às corridas, depois de vários anos como piloto de desenvolvimento da Cupra, admitiu preferir Estoril, em tom de brincadeira:

“Como nunca estive em Vila Real, escolho o Estoril pois é melhor para mim neste momento. Uma pista que conheço um pouco melhor e que me pode permitir regressar às boas exibições. “

O piloto espanhol admitiu que a primeira ronda não correu bem à Cupra, com muitos problemas nos carros:

“Não testamos tanto quanto queríamos no Inverno e o Nordschleife é uma pista complicada para fazer a primeira corrida. Tivemos vários problemas com um splitter dianteiro a partir-se nos carros devido a um defeito de fabrico. Largar de trás nunca é fácil no WTCR e a juntar a isso tivemos mais problemas mecânicos o que nos prejudicou. Mas já vimos no ano passado que o Cupra é um carro competitivo e capaz de vencer corridas.”