WTCR, Pau: Nestor Girolami faz a pole, Monteiro foi 15º | AutoSport

Nestor Girolami foi o homem mais rápido na tarde de Pau e fez a pole para a corrida principal de amanhã. O piloto argentino confirmou o favoritismo e começou o ano com o pé direito. Tiago Monteiro não conseguiu ir além do 15º posto.

Q1

Santiago Urrutia (Lynk&Co) começou bem a sessão de qualificação, instalando-se no topo da classificação na sua primeira tentativa, com o tempo de 1:20.604, seguido de Yann Ehrlacher (Lynk&Co) e Mikel Azcona (Hyundai), isto com dez minutos já decorridos, numa Q1 de 30 minutos. Nathanael Berthon (Audi) aproximou-se da melhor marca e fez o segundo tempo, mas logo de seguida Nestor Girolami (Honda) roubou o primeiro lugar a Urrutia. Nesta fase, Tiago Monteiro era 13º. Yann Ehrlacher era quinto, atrás de Berthon. Norbert Michelisz (Hyundai) também mostrou porque é um dos especialista em citadinos e subiu ao segundo posto, ficando a 0.085 seg. do tempo de Girolami, que se mantinha no topo. Yvan Muller tratou de voltar a colocar um Lynk & Co no topo da classificação e passou para a frente da qualificação por 0.032seg. O top dez cabia em pouco mais de 0.2 seg. Girolami tratou de regressar ao primeiro lugar, ficando muito perto do segundo 19, tendo pouco depois a companhia de Esteban Guerrieri que ficou próximo do seu colega de equipa.

Os tempos iam caindo e Ma Qing Hua mostrava-se, fazendo o terceiro melhor tempo, quando nos aproximávamos dos últimos dez minutos de prova. Gilles Magnus (Audi) também fez questão de se evidenciar e fez o segundo tempo a apenas 0.005 seg do melhor tempo que a cinco minutos do fim ainda era de Girolami.

Nos minutos finais Mikel Azcona passou para a frente da qualificação, superando o tempo de Girolami em apenas 0.009 seg.

De fora da Q2 ficavam, Eric Cayrolle (Audi), Dani Nagy (Cupra), Tom Coronel (Audi), Tiago Monteiro (Honda), Mehdi Bennani (Audi) e Rob Huff (Cupra).

Q2

Ao contrário da Q1, que decorreu sem problemas, a Q2 começou logo com uma bandeira vermelha. Um erro de Thed Bjork motivou a interrupção da sessão quando faltavam ainda 12 minutos para a bandeira de Xadrez, apenas com dois tempos na tabela. A interrupção foi prolongada, com as reparações nas barreiras a demorarem. No recomeço da sessão vimos os suspeitos do costume a imporem-se Os homens da Lynk&Co e da Honda lutavam pelas melhores posições, mas Nathanael Berthon intrometeu-se na luta pelo top 5 que garantia a passagem à Q3. No final da Q2, passavam à fase seguinte Esteban Guerrieri, Berthon, Girolami, Muller e Ma Qing Hua. De fora da Q3 ficavam Ehrlacher e Urrutia, que parecia os mais fortes candidatos à pole. Em décimo ficou Norbert Michelisz, com a pole para a corrida com grelha invertida.

Q3

Na Q3 os pilotos, cada um na sua vez, enfrentaram o desafiante traçado de Pau para a última volta do dia. Aqui, foram os homens da Honda a destacarem-se novamente, como é hábito nos citadinos. Girolami fez a pole ficando à frente de Guerrieri e Muller ficou com o terceiro lugar. Berthon e Ma Qing Hua completaram a ordem do top 5.