WTCR: Pau Motors Festival, no regresso de um traçado mítico | AutoSport

É o regresso de um traçado mítico. Depois de dois anos sem receber competição, o circuito de Pau-Ville vai receber o PAU MOTORS FESTIVAL, um festival de desporto motorizado, mas como um foco grande na descarbonização e no elétrico.

Não é fácil voltar a colocar em movimento uma engrenagem de um grande evento, mas em Pau, os responsáveis quiseram voltar a receber corridas, começando já a olhar para o futuro. A apresentação do evento foi feita esta manhã, com grande foco nos combustíveis sintéticos e na mobilidade elétrica. Foi uma espécie de palestra sobre várias visões do futuro da mobilidade e as corridas voltaram a ser vistas como o laboratório ideal para desenvolver essas ideias. Basta olhar para o programa para entender o cuidado que se tem agora a falar das novas fontes de energias:

Campeonato do Mundo de Turismo Eléctrico da FIA-ETCR (1ª ronda mundial deste novo campeonato da FIA, com reabastecimento de hidrogénio a partir de Pau),



FIA WTCR World Touring Car Cup (com 65% de combustível com baixo teor de carbono),



A Eurofórmula F3 Aberta (combustível fóssil),



Electric Racing Academy ERA (monolugares eléctricos),



FFSA F4 Championship com100% de combustível com baixo teor de carbono,



A Adour-Ocean Biofuel Cup by Twin’Cup…



As batalhas e o novo desafio do Lap Record, aberto a todos os motores tipos e protótipos.



Exposições: A Missão H24 e estação de reabastecimento de hidrogénio , protótipos eléctricos, de baixo carbono e eléctricos Motos GP, WRC100% de baixo carbono, Extreme E, Fórmula E, WEC híbrido, um camião HVO 00 ETRC, camiões e carros a hidrogénio.

A este cartaz junta-se as competições de clássicos, já uma tradição muito apreciada. Ao nível competitivo destacamos as competições internacionais, o WTCR e o ETCR. Duas formas diferentes de turismos, embora já ambas a pensar na mobilidade neutra em carbono. Para o WTCR é uma espécie regresso a uma casa que conhece e que visitou pela última vez quando era WTCC em 2009:

“Desde a nossa última corrida no famoso circuito de Pau, em 2009, sempre considerámos como poderíamos trazer de volta a FIA World Touring Car Racing a esta bela cidade e comunidade acolhedora”, disse François Ribeiro, Director da Discovery Events. “A primeira Corrida WTCR de França no Outono passado foi o primeiro passo para alcançar este objetivo chave e a Discovery Sports Events está muito orgulhosa e entusiasmada por trazer não uma mas duas séries internacionais da FIA para o primeiro Pau Motors Festival, quando o WTCR irá ajudar a promover Pau no mundo.

“Juntamente com a Fórmula E e a Fórmula Um, a Discovery Sports Events é um dos três únicos promotores a ter a Acreditação Ambiental de Três Estrelas da FIA. Discovery Sports Events é também o principal impulsionador por detrás da FIA ETCR, tendo estabelecido a série PURE ETCR em 2020, e defendido a utilização de combustível sustentável no WTCR. Todos estes fatores sublinham a importância que os Discovery Sports Events atribuem ao ambiente. O Pau Motors Festival permitirá a nós e às nossas partes interessadas mostrar apenas um pouco do que fazemos para promover o desporto automóvel sustentável”.

A apresentação oficial desta manhã do Pau Motors Festival foi presidida por François Bayrou, Presidente da Comunidade Urbana Pau Béarn Pyrénées, Presidente da Câmara Municipal de Pau e Presidente do Gabinete de Turismo Pau Béarn Pyrénées. Bayrou disse: “Somos uma cidade com uma história muito especial e o Grande Prémio de Pau é uma grande parte da identidade da cidade. É uma cidade que sempre pensou no seu futuro numa perspetiva global. O evento que estamos a organizar é um exemplo da forma como enfrentamos os desafios. Pau foi a primeira cidade a utilizar o ‘Grand Prix’ para uma corrida automóvel no início do século XX e o Grande Prémio de Pau deve agora ser uma montra para a eletricidade, os biocombustíveis e as novas tecnologias”.

Destaca-se aqui a forma inteligente como Pau conseguiu encontrar o catalisador ideal para o regresso às corridas. As grandes empresas estão cada vez mais viradas para a mensagem de sustentabilidade e foi essa mensagem que Pau quis assumir e que agora usa como bandeira. Não se trata apenas de um festival de corridas, mas sim de uma festa em que se mostra um pouco do futuro da mobilidade e se usa essa “desculpa” para fazer corridas, que continuam a ser o melhor laboratório para a nova mobilidade. A FUELSEUROPE e a Total Energies são parceiros oficias do evento o que mostra o rumo deste evento. Uma abordagem interessante.