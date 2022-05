WTCR, Pau: Lynk&Co lidera os treinos, Tiago Monteiro afastado do top 10 | AutoSport

Os primeiros treinos do WTCR em Pau, deram-nos a Lynk&Co na frente das operações. Os dois treinos no traçado citadino francês foram dominados pelos carros chineses. Santiago Urrutia foi o mais rápido nas duas sessões de treinos, enquanto Tiago Monteiro não conseguiu entrar no top 10.

Urrutia liderou a primeira sessão de treinos, com o tempo de 1:20.160, seguido do bi-campeão Yann Ehrlacher (+0.489seg) e a fechar o top 3 ficou o Honda de Nestor Girolami (+0.667 seg). Tiago Monteiro foi décimo quinto neste treino. No top 10 tivemos cinco Lynk&Co, os dois Hyundai e três Honda.

No segundo treino livre, Urrutia voltou a fazer o melhor tempo (1:20.125), numa melhoria ligeira em relação ao tempo que tinha feito na sessão da manhã. Em segundo lugar vimos o Hyundai de Mikel Azcona (+0.079 seg) e em terceiro o Honda de Girolami (+0.183 seg). Tiago Monteiro melhorou e foi 12º, já mais perto da referência. Neste treino tivemos três Lynk&Co no top 10, dois Hyundai, dois Audi e três Honda, num treino mais equilibrado.

Nesta fase destacam-se os Lynk&Co, especialmente Urrutia, que parece estar a adaptar-se muito bem ao traçado francês, que percorre pela primeira vez. Girolami, também um especialista nos citadinos, tem sido o melhor Honda e está perto da referência. Os Hyundai mostraram mais argumentos no segundo treino, pelo que se espera uma qualificação renhida. Não esquecemos também Ehrlacher que também mostrou andamento interessante até agora.

A qualificação está agendada para as 16 e 30.

Resultados AQUI