WTCR: Para o campeão, o melhor circuito é Vila Real

Yann Ehrlacher usou as redes sociais para afirmar que sua pista preferida é Vila Real.

O recém coroado vencedor do WTCR, desafiou os fãs a fazer questões no Instagram e numa delas perguntavam qual o melhor circuito? A resposta foi simples com um video de um onboard seu… Vila Real.

O traçado transmontano é varias vezes apontado como o melhor e o mais desafiante do atual calendário do WTCR. A exigência da pista está ao alcance de poucos e apenas os melhores conseguem ser bem sucedidos. É certo que as ultrapassagens não são frequentes, mas a joker lap traz mais incerteza à corrida e a organização da prova estuda formas de poder melhorar o espetáculo em pista. Para já é a opinião do campeão que conta.