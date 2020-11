WTCR: Os melhores momentos das corridas em Aragão (Vídeo)

A pista de Aragão recebeu a última jornada da Taça do Mundo de Carros de Turismo. Yann Ehrlacher venceu o título de pilotos em 2020, sucedendo assim a Norbert Michelisz (2019) e Gabriele Tarquini (2018). Este é o primeiro título de um piloto não Hyundai, desde a criação da Taça do Mundo de Carros de Turismo em 2018. Tiago Monteiro termina o campeonato com 78 pontos na 15º posição, numa temporada onde esteve a bordo do Honda Civic Type R TCR da ALL-INKL.DE Münnich Motorsport