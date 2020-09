WTCR: Novos troféus para apimentar as corridas

Além dos títulos principais (para o piloto e para as equipas), serão atribuídos troféus ao rookie (estreante) do ano. Pilotos com menos de 23 anos poderão ser agraciados com este título, desde que não tenham competido em mais de três fins de semana de corrida na série antes desta temporada.

O WTCR reforçou a sua oferta para os pilotos privados e criou um troféu reservado exclusivamente para pilotos sem apoio das marcas. Apesar da regulamentação TCR não permitir o envolvimento direto das marcas, o WTCR cedo se tornou numa competição “semi-oficial” com as estruturas das marcas presentes em força para apoiar as equipas privadas. Além do apoio técnico, as marcas também ajudam fornecendo os seus pilotos de fábrica. Mas com a saída da VW e da Audi, e com uma grelha a diminuir de tamanho, o WTCR traz de volta a famosa competição para os pilotos privados, numa espécie de “remake” do troféu WTCC que foi atribuído de 2005 a 2017. A Eurosport Events determinará os pilotos elegíveis para o Troféu WTCR . Os pilotos que ganharam anteriormente um título no FIA WTCC ou WTCR não serão elegíveis. A lista de pilotos para o troféu será publicada antes da corrida de abertura. Os participantes nestes troféus terão cobertura mediática a condizer e serão identificados com logótipos que ajudarão os fãs a entender quem compete nos referidos troféus.