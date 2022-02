WTCR: novidades no troféu para pilotos independentes | AutoSport

Embora a taça do mundo de carros de turismo da FIA (WTCR) seja uma categoria para equipas e não para fabricantes, alguns pilotos desfrutam do apoio de marcas automóveis. Estes recursos adicionais podem dar-lhes uma vantagem de desempenho sobre os seus rivais menos financiados ao longo de uma temporada completa, tornando o Troféu WTCR – Introduzido na época 2020 – importante para encorajar uma participação mais ampla e reconhecer os resultados alcançados por estes. Os pilotos do WTCR Trophy são também elegíveis para a classificação geral e em 2022 o promotor do WTCR anunciou algumas novidades para os pilotos independentes.

Serão criados dois troféus separados. O WTCR Trophy Europe cobrirá os seis primeiros eventos, nomeadamente na República Checa, França, Alemanha, Hungria, Espanha e Portugal. Detalhes de um troféu adicional do WTCR para cobrir os eventos de encerramento da época – e fora do continente europeu – serão anunciados posteriormente. Além disso, os pilotos wildcard também serão elegíveis para os pontos do Troféu WTCR pela primeira vez. Os pilotos do WTCR Trophy beneficiarão ainda de exposição adicional nos meios de comunicação social e de oportunidades promocionais, incluindo entrevistas televisivas dedicadas. Participarão na sua própria celebração no pódio e terão um logotipo do Troféu WTCR no seu carro e fato.

Gilles Magnus foi o vencedor do Troféu WTCR de 2021, juntando ao título do Junior Trophy que ganhou em 2020.