WTCR, Norbert Michelisz: “Há uma possibilidade real de não haver corridas…”

O campeão do WTCR, Norbert Michelisz, acha que este ano não deve haver corridas devido à pandemia coronavírus (COVID-19). Em declarações ao touringcartimes.com, o húngaro diz que apesar disso continua a preparar-se para a competição. No WTCR, a competição, em princípio, deve começar no Slovakiaring, no primeiro fim de semana de junho.

“Tenho estado muito atento ao que está a acontecer no mundo. Tenho lido sobre economia e tentado perceber as possibilidades. Acho que todos queremos correr este ano e estamos a preparar isso, mas acho que há uma possibilidade real de não haver corridas.”

Um piloto de simuladores, antes de se virar para o real, Michelisz diz que sente falta de correr, mas que os simuladores apresentam muitas semelhanças ao real.

“A natureza das competições de ESports é semelhante ao mundo real. Estás a competir contra oponentes reais. No RaceRoom, vejo muitas semelhanças ao que acontece no real, como a forma das pessoas defenderem-se ou de atacar. A forma como exploram os pneus. Tudo isto é muito semelhante ao real.”