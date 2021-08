WTCR: Nicola Baldan wildcard na Hungria | AutoSport

O sonho de Nicola Baldan foi confirmado como wildcard para a corrida da Hungria, o quarto evento do FIA WTCR 2021. O italiano, 39 anos, estará em acção na Hungaroring de 20 a 22 de Agosto ao volante de um TCR Hyundai Elantra N da Target Competition

Com esta entrada, serão 23 os pilotos na grelha no Hungaroring, enquanto que o alinhamento da Target aumenta para três carros, com Baldan a juntar-se aos pilotos da equipa, os irmãos suecos Andreas e Jessica Bäckman.

“Não tenho as palavras para explicar o que estou a sentir neste momento”, disse Baldan, o campeão italiano do TCR de 2017. “Sonhava com este momento desde criança e foi o meu principal objetivo durante toda a minha carreira. Sei que vai ser tão complicado, tenho de descobrir o carro e a pista, estes tipos correm tão depressa! Tenho muito que aprender, vou trabalhar em conjunto com a equipa para atingir o objetivo máximo possível. Vou divertir-me, mas conheço-me, quero ser o mais competitivo possível com o meu Hyundai. Quero agradecer a todos os meus parceiros por tornar real o sonho e especialmente ao meu pai Sérgio. Ele está sempre do meu lado e foi o meu primeiro apoiante após o meu acidente em 2018, empurrando-me para me sentar rapidamente num carro de corrida”.

O estatuto de wildcard de Baldan significa que não é elegível para marcar pontos no WTCR e terá um peso de compensação adicional de 10 quilos no seu Hyundai Elantra N TCR, de acordo com os regulamentos desportivos do WTCR.