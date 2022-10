WTCR: Nicky Catsburg regressa para o final de temporada | AutoSport

O formato atual da Taça do Mundo de Carros de Turismos da FIA (WTCR) vai terminar no final do ano, mas ainda faltam duas rondas para terminar a época, depois do calendário ter sofrido atualizações. O Bahrein e a Arábia Saudita serão os últimos palcos do WTCR como o conhecemos agora e contará com a presença do piloto neerlandês Nicky Catsburg que vai pilotar um terceiro Hyundai Elantra N TCR da BRC Racing, tentando ajudar Mikel Azcona a conquistar o triunfo na competição, tendo ainda Norbert Michelisz no segundo carro da equipa.

O responsável da BRC Racing, Gabriele Rizzo, afirmou ser bastante importante para a equipa poder aumentar o número de carros para a reta final do WTCR.

“Adicionar um terceiro Hyundai Elantra N TCR ao nosso alinhamento é importante para nós, pois o nosso objetivo é terminar a temporada do FIA WTCR com resultados fortes em todas as restantes sessões”, disse Rizzo. “Mikel e Norbi fizeram um trabalho fantástico durante todo o ano contra equipas maiores, e esperamos que a oposição seja ainda mais forte nas rondas finais”.

O carro de Nicky Catsburg irá correr com a designação de BRC Hyundai N Racing Team, enquanto Azcona e Michelisz continuarão inscritos na competição pela BRC Hyundai N Squadra Corse.