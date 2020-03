WTCR: Münnich Motorsport confirma quatro carros

A Münnich Motorsport confirmou que irá ter ao seu encargo quatro Honda Civic TCR para a época 2020.

A estrutura alemã irá ter duas equipas, a ALL-INKL.DE Münnich Motorsport e a ALL-INKL.COM Münnich Motorsport. Esteban Guerrieri, Nestor Girolami, Attila Tassi e Tiago Monteiro serão os pilotos escolhidos, não se sabendo ainda as duplas para esta época:

“Temos uma equipa muito boa, formada não apenas na pista, mas também na nossa base na Alemanha. Para uma equipa privada, temos uma operação muito boa, temos muita experiência no WTCR”, disse o diretor da equipa Dominik Greiner.

“Com certeza as duas equipas trabalharão juntas, partilhando dados e informações. Mas na pista, serão equipas separadas, com todos os quatro pilotos com hipóteses iguais de lutar pela vitória. ”

“O objetivo é vencer, isso está claro”, disse Greiner. “Estivemos tão perto na temporada passada, mas deixamos a Malásia de cabeça erguida e começaremos a nova temporada com uma motivação ainda maior. Os nossos mecânicos fizeram um trabalho brilhante em 2019 e estão a trabalhar para construir os carros e começar a testar este mês. Graças aos nossos mecânicos e a todos os membros de nossa equipa, estaremos totalmente preparados e fortes desde a primeira corrida. ”