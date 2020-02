WTCR: Münnich Motorsport com quatro Hondas

A Münnich Motorsport irá operar os quatro Hondas que estarão em pista na época 2020 do WTCR.

A Münnich tem sido a equipa que melhor resultados tem apresentado com os Honda Civic e terá agora ao seu encargo os quatro carros da marca nipónica. No ano passado a Honda alinhou com Esteban Guerrieri, Nestor Girolami, Tiago Monteiro e Attila Tassi, alinhamento que deverá ser mantido para este ano, com uma estrutura semelhante à usada pela Lynk&Co e Hyundai.

Ainda há muitas indefinições no WTCR e a mudança de formato para apenas duas corridas por fim de semana mostra que o entusiasmo em volta da competição diminuiu em poucos meses.