WTCR: Mudanças no calendário trazem novidades | AutoSport

O WTCR irá visitar três pistas novas que foram acrescentadas ao calendário de 2021 para ajudar a garantir a manutenção do calendário completo de 16 corridas em oito eventos.

O Autódromo de Most na República Checa, Circuito Pau-Arnos (sujeito a emissão de certificado de homologação de grau 3 da FIA e aprovação governamental) em França e o Autódromo de Sochi na Rússia irão proporcionar novos desafios a pilotos e equipas. Para além das primeiras corridas WTCR na República Checa, França e Rússia, a nova data da primeira corrida em Adria foi confirmada como 5-7 de Novembro.

Como esperado, a ronda asiática não acontecerá devido às restrições vigentes nos países em questão . Com quarentenas obrigatórias para entrar na Coreia do Sul, China e Macau. Os 14 dias de quarentena teriam resultado na caravana do WTCR a passar mais de dois meses fora de casa, uma opção totalmente inviável. Como parte do seu compromisso com a sustentabilidade e como detentor da Acreditação Ambiental Três Estrelas da FIA, a Eurosport Events depende do transporte marítimo para as suas corridas internacionais. Contudo, para chegar à Coreia do Sul a tempo do evento WTCR previsto no Inje Speedium de 16-17 de Outubro, o navio porta-contentores que transporta os carros WTCR, componentes sobressalentes, equipamento e infraestruturas, teria de deixar a Europa antes do final de Agosto. Sem clareza sobre quando será levantada a exigência de quarentena ou se serão impostas mais restrições, foi tomada a decisão de não incluir os eventos na Ásia no calendário de 2021.

O WTCR partilhará a pista com o Campeonato Mundial de Endurance FIM. O EWC é promovido pela Eurosport Events e a Autodrom Most terá a honra de realizar a primeira edição das 8 Horas da Most, final da temporada 2021 EWC.

O WTCR tornar-se-á a primeira série da FIA a visitar o Circuito Pau-Arnos, que foi recentemente submetido a uma série de atualizações significativas que verão os carros do WTCR e do PURE ETCR.

Sochi já acolheu no passado o TCR International Series e será palco da estreia do WTCR na Rússia, além de se tornar na ronda final desta época.



WTCR atualizado – FIA World Touring Car Cup 2021 calendário

Rondas 1 e 2: Corrida WTCR da Alemanha, Nürburgring Nordschleife: 3 e 5 de Junho

Rondas 3 e 4: Corrida WTCR de Portugal, Circuito do Estoril: 26-27 de Junho

Rondas 5 e 6: Corrida WTCR de Espanha, MotorLand Aragón: 10 e 11 de Julho

Rondas 7 e 8: Corrida WTCR da Hungria, Hungaroring: 21-22 de Agosto

Rondas 9 e 10: WTCR Race of Czech Republic, Autodrom Most: 9 e 10 de Outubro

Rondas 11 e 12: Corrida WTCR de França, Circuito Pau-Arnos: 16 e 17 de Outubro

Rondas 13 e 14: WTCR Race of Italy, Adria International Raceway*: 6 e 7 de Novembro

Rondas 15 e 16: WTCR Race of Russia, Sochi Autodrom: 27-28 de Novembro

**Sujeito a emissão de certificado de homologação de grau 3 da FIA; ***Sujeito para aprovação governamental