WTCR: Mudança de formato para 2022 | AutoSport

O WTCR apresentou as mudanças de formato, aprovadas no Conselho Mundial da FIA para a época 2022. O foco será firmemente colocado em corridas ainda melhores. Elaborado pela Comissão de Carros de Turismo da FIA após um período de consulta com as equipas concorrentes, o Regulamento foi aprovado na quarta feira e as principais alterações às regras são as seguintes:

O mesmo formato de qualificação, mas com a atribuição de pontos ajustada

O formato de eliminação das Qualificações em três fases (Q1, Q2, Q3) permanece inalterado, mas a forma como os pontos são atribuídos é totalmente nova para 2022. A partir do próximo ano, os cinco pilotos mais rápidos na Qualificação, independentemente do ponto em que fixem a sua melhor volta ou se progridem ou não para Q3, serão recompensados com pontos numa escala de 10-8-6-4-2. A mudança encorajará os pilotos a forçar o andamento em cada fase da Qualificação e evitará a tentação de adoptar uma abordagem estratégica, tentando assegurar o 10º lugar na Q2, que vem com a pole position para a corrida parcialmente invertida.

A Corrida 1 é a grande corrida, a Corrida 2 a parcialmente invertida

Se antes a Corrida 1 era a corrida com grelha invertida, agora a Corrida 1 é o evento principal do fim de semana, significando isso que a grelha respeitará a ordem obtida na qualificação. A corrida terá a duração de 30 minutos, mais uma volta (35 minutos mais uma volta nos circuitos citadinos ou no caso do carro de segurança ser utilizado). Os sete primeiros colocados receberão mais pontos do que anteriormente, com os pilotos a pontuarem da seguinte forma:

1º = 30 pontos; 2º = 23; 3º = 19; 4º = 16; 5º = 14; 6º = 12; 7º = 10; 8º = 8; 9º = 7; 10º = 6; 11º = 5; 12º = 4; 13º = 3; 14º = 2; 15º = 1

A Corrida 2 torna-se a corrida com grelha parcialmente invertida, com duração de 25 minutos mais uma volta (ou 30 minutos mais uma volta se houver uma intervenção de carro de segurança numa pista citadina). Os pontos serão atribuídos da seguinte forma:

1º = 25 pontos; 2º = 20; 3º = 16; 4º = 13; 5º = 11; 6º = 10; 7º = 9; 8º = 8; 9º = 7; 10º = 6; 11º = 5; 12º = 4; 13º = 3; 14º = 2; 15º = 1

Como as grelhas são formadas ?

A grelha de partida da Corrida 1 será determinada pelos resultados finais de Q3 (posições 1-5) e Q2 (posições 6-12) para as 12 primeiras posições da grelha. Os resultados de Q1 irão decidir o resto da grelha da Corrida 1.

Para a Corrida 2, as posições da grelha 1-10 serão ocupadas pelos primeiros 10 carros, de acordo com os resultados finais combinados de qualificação, mas em ordem inversa. As posições 11 e 12 serão ocupadas pelos carros do Q2 que não estejam na ordem inversa. O resto da grelha será decidido pelos resultados do Q1 a partir das posições 13 para baixo.

Prolongamento do tempo de reparação

A oportunidade de reabastecimento, reparações e mudanças de afinação entre as corridas foi alargada a um mínimo de 60 minutos em relação aos 20 anteriores. O aumento dará às equipas mais oportunidade de reparar danos da Corrida 1 de uma forma menos intensa ou mudar para uma afinação que poderá melhorar o desempenho do carro para a Corrida 2 e aumentar as hipóteses de ganhar. Com mais tempo para preparar os carros para a segunda corrida do fim-de-semana, os pilotos estarão mais inclinados a forçar o andamento na Corrida 1.

Regras do Peso de Compensação revistas

As regras de peso da compensação foram revistas e simplificadas para 2022. Todos os automóveis terão zero quilos de Peso de Compensação no primeiro evento da nova estação do WTCR. Para o segundo evento, o Peso de Compensação para cada modelo será baseado no melhor tempo de Qualificação estabelecido durante o evento anterior. A partir do terceiro evento, o Peso de Compensação será baseado no melhor Tempo de Qualificação estabelecido durante qualquer dos dois eventos anteriores, em vez de uma média dos dois melhores tempos de volta dos três eventos, que foi o caso em 2021. Isto significa que o Peso de Compensação será mais rápido de atualizar e, portanto, mais reactivo. Além disso, o Peso de Compensação máximo foi reduzido de 60 para 40 quilogramas para evitar desempenhos contrastantes significativos de corrida para corrida e, portanto, tornar os níveis de desempenho de cada marca ainda mais próximos. Os mesmos princípios de Peso de Compensação aplicar-se-ão às inscrições corrida a corrida .

Período de inscrição

As inscrições para a época toda de 2022 serão abertas no FIA.com a 31 de Janeiro e encerradas a 16 de Março. As inscrições para cada prova serão encerradas duas semanas antes de cada evento.

O calendário do WTCR para 2022, que foi aprovado a 26 de Novembro, aparece abaixo:

Rondas 1 e 2: Corrida da República Checa, Autodrom Most, 9-10 de Abril

Rondas 3 e 4: Corrida de França, Circuit de Pau-Ville, 7-8 de Maio

Rondas 5 e 6: Corrida da Alemanha, Nürburgring Nordschleife, 26-28 de Maio

Rondas 7 e 8: Corrida da Hungria, Hungaroring, 11-12 de Junho

Rondas 9 e 10: Corrida de Espanha, MotorLand Aragón, 25-26 de Junho

Rondas 11 e 12: Corrida de Portugal, Circuito de Vila Real, 2-3 de Julho

Rondas 13 e 14: Corrida da Rússia, Sochi Autodrom, 6-7 de Agosto

Rondas 15 e 16: Corrida da Coreia, Inje Speedium, 8-9 de Outubro

Rondas 17 e 18: Corrida da China, Ningbo International Speedpark, 5-6 de Novembro

Rondas 19 e 20: Corrida de Macau, Circuito da Guia, 18-20 de Novembro