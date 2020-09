WTCR muda ronda inicial para Zolder

A Taça do Mundo de Carros de Turismo FIA (WTCR) não vai começar na Áustria, mas sim na Bélgica, no circuito de Zolder. Devido às mudanças nas restrições perante a pandemia da COVID-19, o Eurosport Events viu-se obrigado a mudar de local, mas a data é a mesma, 12 e 13 de setembro, sempre sem público.

Este circuito de Zolder já esteve integrado nos calendários do antigo WTCC e na Taça Europeia de Carros de Turismo. O circuito de 4.010 quilómetros está localizado no nordeste da Bélgica e segundo o Diretor do Eurosport Events, François Ribeiro: “Mudar de local a menos de três semanas é inesperado, mas a prioridade era ter uma alternativa e queremos agradecer à FIA e ao seu Presidente por aprovar o plano em cima da hora”.

“Juntamente com a FIA e a direcção do circuito de Zolder estamos a acompanhar a situação relativa à propagação da COVID-19 na Europa para ajudar a garantir a participação de todas as equipas do WTCR vindas de diferentes países europeus”, finalizou François Ribeiro.