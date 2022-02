WTCR: Mikel Azcona troca a Cupra pela Hyundai | AutoSport

A Hyundai Motorsport Racing reforçou o seu compromisso com o WTCR com um alinhamento renovado de pilotos para a temporada 2022, a quinta como marca de corridas de clientes WTCR.

Mikel Azcona é um novo recruta para a próxima época, passando a ser colega de equipa de Norbert Michelisz. O espanhol era a estrela da Cupra, mas com a saída de Gabriele Tarquini, ficou uma vaga por preencher, que a Hyundai, mais uma vez, tratou de entregar a um nome sonante.

E embora o Hyundai Elantra N TCR seja totalmente novo para a Azcona, o piloto de 25 anos terá a oportunidade de testar extensivamente antes do arranque da temporada 2022 do WTCR no Autodrom Most, na República Checa, de 9 a 10 de Abril.

“Estou extremamente feliz e orgulhoso por me juntar à Hyundai Motorsport Racing para a próxima temporada como piloto no WTCR”, disse Azcona, que tem três vitórias no WTCR e 12 pódios em seu nome. “É mais um grande passo positivo na minha carreira e, claro, isto não teria sido possível sem o grande apoio da minha família”.

Bicampeão do TCR Europa, Azcona acrescentou: “A Hyundai é uma referência para os fabricantes, com um potencial tão grande no [mundo automóvel], especialmente nos desportos motorizados e nas corridas de TCR, onde os Hyundai têm estado no topo durante muitos anos. Mal posso esperar para começar a trabalhar com o meu novo companheiro de equipa e todos na BRC Racing Team para fazer o meu melhor, como sempre. Estou convencido de que podemos alcançar grandes resultados juntos”.

Norbert Michelisz, o herói húngaro e vencedor da taça em 2019, disse que unindo forças com Mikel Azcona tornará a construção da nova temporada ainda mais emocionante, acrescentando que o seu novo companheiro de equipa é “um dos melhores pilotos”. Michelisz inicia a sua quinta temporada como piloto da BRC Racing Team apoiada pela Hyundai e fá-lo tendo ganho sete corridas WTCR e reclamado 18 pódios juntamente com o cobiçado troféu do WTCR em 2019.

“Estou muito contente e honrado por confirmar um percurso no WTCR com o Elantra N TCR e a BRC Racing Team”, disse o piloto de 37 anos. “Cada temporada de preparação é emocionante, mas é ainda mais este ano tendo Mikel como meu companheiro de equipa, uma vez que ele é provavelmente um dos melhores pilotos por aí. Tenho acompanhado a sua carreira e apreciado todas as lutas em pista que tivemos desde a sua chegada ao WTCR, e estou realmente ansioso por trabalhar com ele. Sabemos que o Elantra N TCR é um carro vencedor e temos agora uma temporada extra de experiência com o chassis para pôr em prática. Espero outro ano muito competitivo e duro de luta com muitas batalhas. O meu objetivo é ser competitivo desde o primeiro momento e contribuir para os sucessos que a equipa e eu já tivemos no WTCR”.

Com a mudança da Engstler Motorsport para a Honda, ainda não é certo se a Hyundai apresentará apenas dois carros, ou se colocará os habituais quatro carros em pista.