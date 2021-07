WTCR: Mikel Azcona quer subir ao pódio em casa | AutoSport

O espanhol Mikel Azcona pontuou pela primeira vez esta época no WTCR no Circuito do Estoril no último fim-de-semana de competição, mas deixou Portugal para a sua corrida em “casa” neste próximo fim-de-semana frustrado com o que poderia ter sido.

Depois de terminar a corrida 1, na sexta posição, uma penalização levou o piloto da Zengő Motorsport no 10º posto final. As esperanças de mais pontos na corrida 2 foram então frustradas devido a danos sofridos numa colisão com Tom Coronel, que forçou o piloto a desistir, não sem antes ter cumprido um drive-through por esse incidente com o seu rival neerlandês.

“Depois do treino livre não nos sentimos tão mal, fizemos dois 8º, e tínhamos alguns décimos de segundo para melhorar na qualificação”, explicou Azcona. “Mas não podíamos fazer nada mais do que 13ª, talvez 11º ou 12º porque cometi um erro na minha volta mais rápida, mas não mais que isso. Na Corrida 1 estávamos a partir de 13º. Tivemos uma partida bastante boa, tentámos encontrar o espaço nas primeiras curvas e subimos a 9º na primeira volta, o que me deu algum conforto. Depois disso senti-me bastante bem atrás [Attila] Tassi e [Thed] Björk, eles estavam à minha frente e pensei que não os conseguia acompanhar, mas consegui. Vi que eles começaram a lutar pela posição. Tentei estar o mais próximo possível. Eles tiveram um pequeno contacto e eu aproveitei esta oportunidade para ultrapassar ambos os carros e fi-lo e o resultado soube quase como uma vitória.”



“Na segunda corrida foi pior. A partida também não foi tão má, mas nas primeiras curvas estava a ser atacado por trás, pelo que tive de me defender. Mas, ao mesmo tempo, senti que o carro não estava no mesmo ritmo que a primeira corrida.Infelizmente, na primeira volta após reta oposta, éramos 3 carros lado a lado. Vi o [Nathanaël] Berthon à minha direita a entrar na gravilha, vi o seu carro a perder o controlo e vi o Audi a 45 graus em direção ao meu carro e pensei que ele me ia bater com muita força, somos muito rápidos no Estoril e podia ser um grande acidente. Decidi evitar este acidente e fui um pouco para a esquerda, mas, infelizmente, Tom Coronel estava lá. Não consegui vê-lo, claro. O acidente com Tom não foi propositado. A partir deste ponto o Tom estava fora, tive problemas no meu carro depois disso, o alinhamento do carro foi totalmente destruído e desisti da corrida.”

“Foi um fim-de-semana difícil, não tantos pontos como queria, mas espero que em Aragão, a minha corrida de casa, estejamos no pódio, como no ano passado, tenho a certeza”.