WTCR, Mikel Azcona: “Foi um dia difícil para mim” | AutoSport

Mikel Azcona venceu a corrida 1 da ronda russa, mas quando liderava a segunda corrida, teve de abandonar depois de ter sofrido um toque de Yvan Muller. O piloto do Cupra ficou frustrado, mas aceitou o pedido de desculpas do experiente adversário.

“Foi um dia difícil para mim, mas estou realmente feliz por ganhar a primeira corrida. A segunda corrida foi muito frustrante para mim e agradeço ao Yvan ter vindo pedir-me desculpa e compreendo o seu ponto de vista, cometeu um erro”.

A época para a equipa Zengö Motorsport foi complicada, mas ambos os pilotos da equipa venceram as últimas duas corridas do ano. “Tenho uma sensação muito boa, ganhámos a primeira corrida e poderíamos ter ganho a segunda, muito felizes pelo Rob e pela Cupra Racing e a Zengö Motorsport, por isso, parabéns ao Rob”, acrescentou o espanhol.