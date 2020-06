WTCR: Ma Qing Hua poderá estar a caminho da Lynk&Co

Ma Qing Hua poderá estar de saída da Fórmula E, mas o seu lugar nas competições internacionais parece estar garantido.

Segundo a publicação The Race, o piloto chinês estará prestes a oficializar um acordo com a Geely. Segundo a publicação, o vice-presidente da marca, Xueliang Yang admitiu que decorriam conversações com Ma que poderá assim ocupar o lugar deixado livre por Andy Priaux na Lynk&Co, que pertence ao grupo chinês. O britânico abandonou o projeto para se ocupar mais a fundo da carreira do seu filho e esta pode ser uma oportunidade de ter um piloto chinês a competir numa marca chinesa.

O piloto tem no seu cv um título chinês no CTCC na classe 1600. Nos turismos, a nível internacional, começou com a Citroen em 2014 e 2015 com duas vitórias e oito pódios. Tem alternado entre a Fórmula E e o WTCR. No ano passado com a Team Mulsanne, conquistou uma vitória e três pódios.