WTCR: Ma Qing Hua de regresso à Lynk & Co | AutoSport

É um regresso algo surpreendente. O piloto chinês Ma Qing Hua está de volta ao WTCR para defender as cores da Lynk & Co Cyan Racing. A última passagem de Ma pela Taça do Mundo tinha sido feita ao volante de um Alfa Romeo Giulietta TCR da Team Mulsanne. Ma tem competido no TCR China (campeão em 2020) e no TCR Middle East (vice-campeão em 2021) aos comandos de um Lynk & Co 03 TCR.

O chinês regressa agora a uma competição que já conhece, numa estrutura que tem sido sinónimo de sucesso, com Yann Ehrlacher a ser bicampeão, defendendo as cores da Lynk & Co. Ma é o primeiro piloto confirmado da estrutura, algo que implica mudanças pois em 2021 Yann Ehrlacher, Yvan Muller, Santiago Urrutia e Thed Björk foram os pilotos escolhidos, o mesmo alinhamento usado em 2020.