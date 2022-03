WTCR: Lynk&Co mantém Thed Björk e Santiago Urrutia | AutoSport

Depois de ter confirmado o Ma Qing Hua, a Cyan Racing confirmou mais dois pilotos, com Thed Bjork e Santiago Urrutia. A dupla é mantida então para 2022, mantendo alguma estabilidade.

“Santiago e Thed são fundamentais para o nosso objectivo de defender os nossos títulos no WTCR nesta temporada e estamos encantados por continuar a nossa cooperação bem sucedida com eles”, disse Fredrik Wahlén, director de equipa da Lynk & Co Cyan Racing. “Estamos de novo a caminho de um dos campeonatos mais difíceis do mundo e não há certamente descanso para nós como detentores do título. Temos de dar o nosso melhor durante cada sessão da época e temos toda a intenção de o fazer”.

Falta ainda saber quem será o quarto piloto da equipa. Parece haver apenas uma vaga para Yann Ehrlacher e Yvan Muller e a lógica diz que o campeão deverá manter-se pelo que talvez Muller faça a sua segunda retirada da competição.